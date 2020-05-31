Бухгалтерские услуги. Ведение бухгалтерского учета. Бухгалтерское обслуживание. Бухгалтерская компания в Санкт-Петербурге ООО "ИРТЕК".

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2020-03-12 13:15:23
Аутсорсинг бухгалтерских услуг - важнейший этап в оптимизации расходов на любом предприятии. Это необходимо в условиях экономически нестабильной ситуации. Бухгалтерский аутсорсинг - это ведение бухгалтерского и налогового учета не штатным бухгалтером компании, а сторонней организацией. Бухгалтерское сопровождение бизнеса на расстоянии -существенный способ снижения затрат.
Ведение бухгалтерского учета на расстоянии имеет ряд бесспорных преимуществ:
Мы оказываем бухгалтерские услуги для представителей малого, среднего и крупного бизнеса, как в Санкт-Петербурге, так и в Ленинградской области.
Наша компания предлагает бухгалтерские услуги от ввода первичной документации до подготовки и сдачи налоговой отчетности в МИФНС России, ФСС и органы статистики. Расчет заработной платы, возмещение из ФСС больничных листов и пособий, возмещение НДС – мы выполним любую задачу качественно и в срок. Аутсорсинг бухгалтерских услуг – это удобный и экономичный способ ведения бухгалтерии. Мы можем взять на себя полное ведение учета вашей организации и ведение учета отдельных участков (например: расчет заработной платы). Доверьте бухгалтерское обслуживание нам - и сможете больше времени работать над развитием вашего бизнеса!
Мы работаем с 9:00 до 17:00 с пн-пт.
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