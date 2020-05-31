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Новости

Сумма страховых взносов на обязательное медицинское страхование

Сумма страховых взносов на обязательное медицинское страхование,
которую ИП должен заплатить «за себя», является фиксированной и не
зависит от каких-либо дополнительных факторов. В 2020 году такая
обязательная страховка обойдется предпринимателю в 8 426 руб.
(подп. 2 п. 1 ст. 430 НК РФ).
А вот размер пенсионных страховых взносов уже зависит от
финансовых результатов деятельности предпринимателя. Так, если
доход ИП за 2020 год не превысит 300 тыс. руб., то обязательная
«пенсионная» страховка за этот год будет стоить 32 448 руб.

2020-05-31 22:00:24

Налоговые и кредитные каникулы

В Постановлении от 02.04.2020 № 409 Правительство РФ утвердило меры поддержки
бизнеса с целью обеспечения устойчивого развития экономики. Так, для компаний из
категории МСП перенесли сроки уплаты налогов и представления налоговых деклараций,
а вынесение решений по налоговым проверкам приостановили до 31 мая.

2020-05-27 17:17:27

ИП на УСН могут учитывать расходы при исчислении страховых взносов

Конституционный суд РФ в Определении от 30.01.2020 № 10-О подтвердил, что ИП на
УСН «Доходы минус расходы» могут исчислять страховые взносы не с полной суммы
доходов, а за вычетом расходов.

2020-03-12 13:15:23

Бухгалтерские услуги. Ведение бухгалтерского учета. Бухгалтерское обслуживание. Бухгалтерская компания в Санкт-Петербурге ООО "ИРТЕК".

ООО "ИРТЕК" - Бухгалтерские услуги в Санкт-Петербурге

Аутсорсинг бухгалтерских услуг - важнейший этап в оптимизации расходов на любом предприятии. Это необходимо в условиях экономически нестабильной ситуации. Бухгалтерский аутсорсинг - это ведение бухгалтерского и налогового учета не штатным бухгалтером компании, а сторонней организацией. Бухгалтерское сопровождение бизнеса на расстоянии -существенный способ снижения затрат.

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Ведение бухгалтерского учета на расстоянии имеет ряд бесспорных преимуществ:

  1. Во-первых, бухгалтерские услуги нашей компании обойдутся вам значительно дешевле, чем содержание бухгалтера в штате организации. Вы сможете оптимизировать расходы не только на зарплате бухгалтера, но и на организации рабочего места, покупке и поддержании специализированных программ.
  2. Во-вторых, бухгалтерское сопровождение осуществляется высококвалифицированными специалистами, которые быстро и грамотно смогут решить любые сложные задачи, оптимизировать ведение учета, проконсультировать по любым вопросам, связанным с бухгалтерским и налоговым учетом.
  3. В-третьих, бухгалтерская фирма, осуществляющая бухгалтерское обслуживание, отвечает своей репутацией за его качество и несет полную ответственность в контролирующих органах.
  4. В-четвертых, мы сможем предложить вам полный спектр услуг: от кадрового, бухгалтерского и налогового учета до оптимизации налогообложения и юридического сопровождения.

Мы оказываем бухгалтерские услуги для представителей малого, среднего и крупного бизнеса, как в Санкт-Петербурге, так и в Ленинградской области.

Наша компания предлагает бухгалтерские услуги от ввода первичной документации до подготовки и сдачи налоговой отчетности в МИФНС России, ФСС и органы статистики. Расчет заработной платы, возмещение из ФСС больничных листов и пособий, возмещение НДС – мы выполним любую задачу качественно и в срок. Аутсорсинг бухгалтерских услуг – это удобный и экономичный способ ведения бухгалтерии. Мы можем взять на себя полное ведение учета вашей организации и ведение учета отдельных участков (например: расчет заработной платы). Доверьте бухгалтерское обслуживание нам - и сможете больше времени работать над развитием вашего бизнеса!

 

График работы

Мы работаем с 9:00 до 17:00 с пн-пт.

Контакты

ООО «ИРТЕК»

Санкт-Петербург, Выборгская набережная, дом 49, офис 806

Тел. +7 (812) 643-41-74, +7 (981) 819-95-00

E-mail: Irtech-2009@yandex.ru

 

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