Бухгалтерские услуги. Ведение бухгалтерского учета. Бухгалтерское обслуживание. Бухгалтерская компания в Санкт-Петербурге ООО "ИРТЕК".

Сумма страховых взносов на обязательное медицинское страхование

Сумма страховых взносов на обязательное медицинское страхование,

которую ИП должен заплатить «за себя», является фиксированной и не

зависит от каких-либо дополнительных факторов. В 2020 году такая

обязательная страховка обойдется предпринимателю в 8 426 руб.

(подп. 2 п. 1 ст. 430 НК РФ).

А вот размер пенсионных страховых взносов уже зависит от

финансовых результатов деятельности предпринимателя. Так, если

доход ИП за 2020 год не превысит 300 тыс. руб., то обязательная

«пенсионная» страховка за этот год будет стоить 32 448 руб.

2020-05-31 22:00:24

Налоговые и кредитные каникулы

В Постановлении от 02.04.2020 № 409 Правительство РФ утвердило меры поддержки

бизнеса с целью обеспечения устойчивого развития экономики. Так, для компаний из

категории МСП перенесли сроки уплаты налогов и представления налоговых деклараций,

а вынесение решений по налоговым проверкам приостановили до 31 мая.

2020-05-27 17:17:27

ИП на УСН могут учитывать расходы при исчислении страховых взносов

Конституционный суд РФ в Определении от 30.01.2020 № 10-О подтвердил, что ИП на

УСН «Доходы минус расходы» могут исчислять страховые взносы не с полной суммы

доходов, а за вычетом расходов.

2020-03-12 13:15:23